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Коммерсантъ FM
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Правительство призвало переработать проект о скидке при оплате эвакуации машины

Правительство России рекомендовало концептуально переработать законопроект о скидке в размере 50% при оплате эвакуации транспортного средства. Об этом сказано в отзыве на инициативу, направленную в июле вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым (фракция «Новые люди»).

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Парламентарий предлагал внести изменения в ст. 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства) и предусмотреть скидку при условии, что оплата штрафа и стоимости перемещения и хранения эвакуированной машины будет произведена в течение 20 дней.

«Реализация предлагаемого решения приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации… С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки»,— говорится в отзыве правительства, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Кроме этого, там обратили внимание, что предлагаемое изменение не является предметом правового регулирования правительства, поскольку порядок перемещения автомобилей на спецстоянку и оплаты сопутствующих расходов регулируются региональными законодательными актами.

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