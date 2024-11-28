Госдуме предложат подумать над увеличением страховки по вкладам до 3 млн рублей

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым направят в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1,4 млн до 3 млн руб. размера максимального страхового возмещения по банковским вкладам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Изменения предлагается внести в ст. 11 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», следует из пояснительной записки к проекту закона, текст которого есть в распоряжении «РИА Новости».

По мнению господина Нилова, установленный десять лет назад максимальный предел застрахованной суммы следует пересмотреть, чтобы укрепить доверие к банковской системе.

«С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам... в апреле 2024 года выступал и Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию»,— сказано в сопроводительных документах.