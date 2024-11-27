Reuters узнал о призыве США к Украине понизить возраст мобилизации до 18 лет

Администрация президента США Джо Байдена призывает Украину оперативно нарастить численность вооруженных сил, понизив для этого минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом написал Reuters, ссылаясь на источник.

Как рассказал агентству анонимный источник из Белого дома, Киеву для продолжения конфликта «нужна живая сила», это же подсказывает «чистая математика» и анализ ситуации в зоне боевых действий.

«Россияне действительно добиваются устойчивого прогресса на востоке, они оттесняют украинские силы в Курской области... Мобилизация и увеличение численности личного состава сейчас могут иметь существенное значение»,— отметил собеседник Reuters.

Американский чиновник также указал, что сейчас Украина не мобилизует и не тренирует достаточное число военных, которых можно было бы направить в зону конфликта.

В октябре директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что всего с 24 февраля 2022 года Украину покинуло около 10 млн жителей.

На Украине действует военное положение с февраля 2022 года, тогда же был подписан указ о всеобщей мобилизации, запрещающий большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. 16 апреля 2024-го Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, уточнивший категории лиц, подлежащих призыву, и ужесточающий наказание за уклонение от мобилизации.