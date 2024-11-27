Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters узнал о призыве США к Украине понизить возраст мобилизации до 18 лет

Администрация президента США Джо Байдена призывает Украину оперативно нарастить численность вооруженных сил, понизив для этого минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом написал Reuters, ссылаясь на источник.

Как рассказал агентству анонимный источник из Белого дома, Киеву для продолжения конфликта «нужна живая сила», это же подсказывает «чистая математика» и анализ ситуации в зоне боевых действий.

«Россияне действительно добиваются устойчивого прогресса на востоке, они оттесняют украинские силы в Курской области... Мобилизация и увеличение численности личного состава сейчас могут иметь существенное значение»,— отметил собеседник Reuters.

Американский чиновник также указал, что сейчас Украина не мобилизует и не тренирует достаточное число военных, которых можно было бы направить в зону конфликта.

В октябре директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что всего с 24 февраля 2022 года Украину покинуло около 10 млн жителей.

На Украине действует военное положение с февраля 2022 года, тогда же был подписан указ о всеобщей мобилизации, запрещающий большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. 16 апреля 2024-го Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, уточнивший категории лиц, подлежащих призыву, и ужесточающий наказание за уклонение от мобилизации.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...