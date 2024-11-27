У «Кофемании» на Большой Никитской произошла стрельба

У ресторана «Кофемания» на Большой Никитской в центре Москвы произошла стрельба. По предварительным данным, между посетителями произошел конфликт. Когда они вышли на улицу для выяснения отношений, один из них выстрелил во второго предположительно из травматического оружия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Поначалу ТАСС сообщал об одном пострадавшем, однако позднее в ГУ МВД уточнили, что информации о пострадавших не поступало. Все участники конфликта после стрельбы скрылись с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).