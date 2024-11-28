Безупречная репутация

«Коммерсантъ Стиль» — о том, какие средства могут помочь справиться с последствием сезона отпусков: пигментными пятнами, лентиго и мелазмой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Как бы ни хотелось думать, что это веснушки, но это не они. Зачастую даже после самого правильно проведенного отпуска (читаем — в широкополой шляпе и с солнцезащитным кремом) все равно приходится сталкиваться с проявлениями воздействия солнца. Эти недавно появившиеся солнечные пятна (лентиго), гиперпигментация и признаки мелазмы часто провоцируются жаркой погодой и воздействием солнца и независимо от того, сколько раз наносятся средства с SPF и как плотно закрыто лицо и тело,— все дело в том числе и в генетике. Усугубляет эту проблему и тот факт, что многие высококонцентрированные активные вещества в современных средствах по уходу за кожей могут нарушить кожный барьер, делая кожу более восприимчивой к повреждению солнцем.

Светлана Власова



Светлана Власова, врач-косметолог салонов красоты «МильФей», считает, что избавление от гиперпигментации — очень сложная и обширная тема. «Необходимо начать с того, что гиперпигментация бывает разная. Мелазма — это гиперпигментация, которая очень тяжело поддается терапии аппаратными методиками, и для того, чтобы с ней адекватно работать, необходимо нормализовать гормональный фон и биохимический состав крови. В целом, начиная работать с любой пигментацией, нужно понять ее причину и исключить патологии организма, такие как гормональные изменения, низкий уровень железа и другие показатели. Регулярные обследования при появлении пигментации обязательны, так как она может как исчезнуть, так и появиться на фоне стресса, изменения уровня гормонов щитовидной железы, беременности и всего прочего. С пигментацией необходимо работать комплексно, обязательна системная терапия»,— рассказывает она.

Существуют действенные методы лечения и средства, которые могут временно уменьшить и смягчить появление пятен: от мощных медицинских процедур до более умеренных, а также косметических средств и БАДов. Для достижения наилучших результатов идеально подождать несколько недель после загара, прежде чем начинать процедуры.

Что считается наиболее эффективным? Лазер, как и пилинги, дает наиболее заметные результаты. Они могут потребовать больше времени на восстановление и тщательного ухода за кожей, но это того стоит. Многие специалисты также голосуют за аппарат BBL, который представляет собой форму интенсивного импульсного света и разрушает нежелательную пигментацию, дает более гладкий и ровный тон кожи. Важны и инъекции. «Мне нравятся препараты, содержащие аминокислоты, небольшой процент гиалуроновой кислоты, такие как NCTF 135 и “Мезоксантин”, препараты полинуклеотидов, например Plinest, они будут работать на стабилизацию меланогенеза»,— говорит Светлана Власова.

И конечно, стоит правильно подбирать домашний уход с транексамовой и азелаиновой кислотами, витамином C и ретинолом. Хорошо также работают и пищевые добавки — например, экстракты корня солодки и ликопина подавляют перепроизводство меланина, снижая активность тирозиназы. Вместе эти ингредиенты не только помогают уменьшить существующую пигментацию, но и предотвращают появление новых пятен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Doctor Babor, концентрат против пигментных пятен с осветляющим действием Resurface Dark Spot Correcting Concentrate. В составе: транексамовой кислота, витамин С, сквалан, пантенол Lily Margo, концентрат для лица против пигментных пятен Lili-White: борется с гиперпигментацией, предотвращает появление новых пятен, придает сияние коже Derm Acte, антивозрастной крем-мультикорректор Multi-correction Age-recovery : борется с пигментацией, уплотняет и подтягивает кожу. В составе: пептиды, белая мальва, отруби, лакрица Academie Scientifique de Beaute, сыворотка и крем из линейки Time+ Linda Kristel, крем Kojic Creme для выравнивания тона кожи. В Составе: койевая кислота, экстракт солодки, масло проростков пшеницы, витамины А, Е, лизин L'Oreal Paris, сыворотка против пигментации и постакне с ниацинамидом Bright Reveal Следующая фотография 1 / 6 Doctor Babor, концентрат против пигментных пятен с осветляющим действием Resurface Dark Spot Correcting Concentrate. В составе: транексамовой кислота, витамин С, сквалан, пантенол Lily Margo, концентрат для лица против пигментных пятен Lili-White: борется с гиперпигментацией, предотвращает появление новых пятен, придает сияние коже Derm Acte, антивозрастной крем-мультикорректор Multi-correction Age-recovery : борется с пигментацией, уплотняет и подтягивает кожу. В составе: пептиды, белая мальва, отруби, лакрица Academie Scientifique de Beaute, сыворотка и крем из линейки Time+ Linda Kristel, крем Kojic Creme для выравнивания тона кожи. В Составе: койевая кислота, экстракт солодки, масло проростков пшеницы, витамины А, Е, лизин L'Oreal Paris, сыворотка против пигментации и постакне с ниацинамидом Bright Reveal

Ирина Кириенко