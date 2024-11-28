За искусство
Что покажут на 50-м Антикварном салоне в Гостином дворе
В центре Москвы открылся 50-й, юбилейный Российский антикварный салон. Его дебют состоялся в 1996 году в Центральном доме художника на Крымском Валу, где свои работы выставили 18 антикварных галерей. С тех пор поменялась площадка, расширилась концепция — теперь здесь выставляют не только произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, но также ювелирное искусство и интерьерный дизайн, а количество участников вплотную приблизилось к 200. Салон начинался как место для презентации коллекций антиквариата, но за эти годы приобрел статус значимого события в культурной жизни столицы и стал, по выражению основателя Василия Бычкова, «фундаментом цивилизованного арт-рынка в нашей стране». Все эти годы организатором ярмарки остается компания «Экспо-парк. Выставочные проекты».
Пространство Гостиного двора разделено на три части. Центральная зона (63 стенда) объединяет антикварные галереи и собрания коллекционеров, далее идет ювелирная «улица», за ней следует раздел бытового антиквариата и винтажа. Боковое крыло отдано секции Lifestyle «Искусство интерьера».
Тема юбилейного салона сформулирована как «Наследие». Галеристам удалось собрать экспонаты музейного уровня. На салоне можно будет увидеть полотна Василия Поленова и Константина Коровина, Роберта Фалька и Михаила Ларионова. В одной из галерей представлена «Мадонна с грушей» итальянского мастера начала XVI века Франческо Верлы, в другой — комод наборного дерева с вензелем Екатерины II, созданный по заказу семьи Демидовых для поднесения в дар императрице. Специальная экспозиция полностью посвящена собранию русской бронзовой пластики начиная со второй половины XIX века.
Галерея Suslov Fine Arts известного коллекционера и мецената Михаила Суслова впервые представляет собрание произведений лучших русских мебельщиков по рисункам архитекторов 1760–1880-х годов. Все образцы — от стульев Гамбса до столика-комода с панорамным изображением Твери — ранее находились в императорских резиденциях и дворцах столичной знати. Несколько галерей показывают предметы из парадных императорских сервизов, например из Бабигонского, исполненного для Петергофа по заказу императора Александра I. На стендах можно увидеть лиможские эмали, предметы из опалесцентного стекла 1920-х — начала 1930-х годов Рене Лалика, панно в технике объемной резьбы по кости на тему Отечественной войны 1812 года, датированные первой третью XIX века.
На ювелирной «улице» Антикварного салона всегда оживленно. На двух параллельных аллеях выстроились 60 российских ювелирных марок из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара. Владимир Маркин показывает новые серьги в виде ягод морошки и пусеты в виде цветков сирени. Лиза Борзунова демонстрирует новые сложные трансформеры, украшения в стиле ар-деко и полюбившиеся столичной публике бриллиантовые самолетики. Алексей Зубов подготовил новые квадратные кольца с флюоресцентной полимерной керамикой и драгоценными камнями. Крупные цветные камни можно увидеть на стенде уральского ювелира Максима Демидова, а неоправленные камни — в витринах компании Integems, профессионально занимающейся огранкой. За сложными мужскими украшениями отправляемся к Рэму Султанову, а за забавными героями из кэрролловской «Алисы» — к Михаилу Милютину. Впервые в салоне принимает участие Диана Джанелли, геммолог и основатель марки Dzhanelli.
Российский антикварный салон работает с 27 ноября по 1 декабря.