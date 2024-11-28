За искусство

В центре Москвы открылся 50-й, юбилейный Российский антикварный салон. Его дебют состоялся в 1996 году в Центральном доме художника на Крымском Валу, где свои работы выставили 18 антикварных галерей. С тех пор поменялась площадка, расширилась концепция — теперь здесь выставляют не только произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, но также ювелирное искусство и интерьерный дизайн, а количество участников вплотную приблизилось к 200. Салон начинался как место для презентации коллекций антиквариата, но за эти годы приобрел статус значимого события в культурной жизни столицы и стал, по выражению основателя Василия Бычкова, «фундаментом цивилизованного арт-рынка в нашей стране». Все эти годы организатором ярмарки остается компания «Экспо-парк. Выставочные проекты».

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Пространство Гостиного двора разделено на три части. Центральная зона (63 стенда) объединяет антикварные галереи и собрания коллекционеров, далее идет ювелирная «улица», за ней следует раздел бытового антиквариата и винтажа. Боковое крыло отдано секции Lifestyle «Искусство интерьера».

Тема юбилейного салона сформулирована как «Наследие». Галеристам удалось собрать экспонаты музейного уровня. На салоне можно будет увидеть полотна Василия Поленова и Константина Коровина, Роберта Фалька и Михаила Ларионова. В одной из галерей представлена «Мадонна с грушей» итальянского мастера начала XVI века Франческо Верлы, в другой — комод наборного дерева с вензелем Екатерины II, созданный по заказу семьи Демидовых для поднесения в дар императрице. Специальная экспозиция полностью посвящена собранию русской бронзовой пластики начиная со второй половины XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Верла Франческо, «Мадонна с Младенцем и грушей», Итальянская школа, начало XVI века Василий Поленов, «У крепостной стены» Контстантин Маковский, «Школа в Каире» Иван Шишкин, этюд «Лесная аллейка», последняя треть XIX в Иван Айвазовский, «И дух божий носился над водою», 1883 год Роберт Фальк, «Улица Парижа» Мемориальный комод с вензелем Императрицы Екатерины Великой и гербом Сибири, Россия, 1765-1775 годы Следующая фотография 1 / 7 Верла Франческо, «Мадонна с Младенцем и грушей», Итальянская школа, начало XVI века Василий Поленов, «У крепостной стены» Контстантин Маковский, «Школа в Каире» Иван Шишкин, этюд «Лесная аллейка», последняя треть XIX в Иван Айвазовский, «И дух божий носился над водою», 1883 год Роберт Фальк, «Улица Парижа» Мемориальный комод с вензелем Императрицы Екатерины Великой и гербом Сибири, Россия, 1765-1775 годы

Галерея Suslov Fine Arts известного коллекционера и мецената Михаила Суслова впервые представляет собрание произведений лучших русских мебельщиков по рисункам архитекторов 1760–1880-х годов. Все образцы — от стульев Гамбса до столика-комода с панорамным изображением Твери — ранее находились в императорских резиденциях и дворцах столичной знати. Несколько галерей показывают предметы из парадных императорских сервизов, например из Бабигонского, исполненного для Петергофа по заказу императора Александра I. На стендах можно увидеть лиможские эмали, предметы из опалесцентного стекла 1920-х — начала 1930-х годов Рене Лалика, панно в технике объемной резьбы по кости на тему Отечественной войны 1812 года, датированные первой третью XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бюро мастерской Генриха Гамбса в стиле жакоб, Санкт-Петербург, около 1800 года Комод, Suslov Fine Arts Бабигонский сервиз (80 предметов), Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый завод, 1823-1824 годы Сюрту «Жар-Птица» на бронзовом пьедестале, Рене Лалик, модель 1922 года Блюдо подносное императору Николаю II (во время визита в Троице-Сергиеву Лавру), Россия, 1912 год Портрет Екатерины Медичи, XVI век, Лиможские эмали Скульптура «Авиация», Ф. Фокт (Ф. Базен — ?), Франция, Париж, 1925 год Следующая фотография 1 / 7 Бюро мастерской Генриха Гамбса в стиле жакоб, Санкт-Петербург, около 1800 года Комод, Suslov Fine Arts Бабигонский сервиз (80 предметов), Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый завод, 1823-1824 годы Сюрту «Жар-Птица» на бронзовом пьедестале, Рене Лалик, модель 1922 года Блюдо подносное императору Николаю II (во время визита в Троице-Сергиеву Лавру), Россия, 1912 год Портрет Екатерины Медичи, XVI век, Лиможские эмали Скульптура «Авиация», Ф. Фокт (Ф. Базен — ?), Франция, Париж, 1925 год

На ювелирной «улице» Антикварного салона всегда оживленно. На двух параллельных аллеях выстроились 60 российских ювелирных марок из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара. Владимир Маркин показывает новые серьги в виде ягод морошки и пусеты в виде цветков сирени. Лиза Борзунова демонстрирует новые сложные трансформеры, украшения в стиле ар-деко и полюбившиеся столичной публике бриллиантовые самолетики. Алексей Зубов подготовил новые квадратные кольца с флюоресцентной полимерной керамикой и драгоценными камнями. Крупные цветные камни можно увидеть на стенде уральского ювелира Максима Демидова, а неоправленные камни — в витринах компании Integems, профессионально занимающейся огранкой. За сложными мужскими украшениями отправляемся к Рэму Султанову, а за забавными героями из кэрролловской «Алисы» — к Михаилу Милютину. Впервые в салоне принимает участие Диана Джанелли, геммолог и основатель марки Dzhanelli.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь «Хозяйка медной горы» из коллекции «Сказки Урала», золото, эмаль, жадеит, топазолиты, демантоиды, Dzhanelli Jewellery Кольцо «Ромашка», золото, желтые и белые бриллианты, Сергей Изместьев Кольцо, Alexey Zubov Серьги «Красная Королева» из коллекции «Алиса в стране чудес», золото, титан, бриллианты, лунные камни, родолиты, Михаил Милютин Колье, золото, бриллианты, гидротермальные изумруды, эмаль, Михаил Милютин Кольцо «Императорское величие», золото, рубин (Мозамбик), бриллианты, Maxim Demidov Кольцо, золото, морской жемчуг, бриллианты, Осипов Кольцо «Королевство лета», золото, тсаворит (Танзания), бриллианты, Maxim Demidov Следующая фотография 1 / 8 Брошь «Хозяйка медной горы» из коллекции «Сказки Урала», золото, эмаль, жадеит, топазолиты, демантоиды, Dzhanelli Jewellery Кольцо «Ромашка», золото, желтые и белые бриллианты, Сергей Изместьев Кольцо, Alexey Zubov Серьги «Красная Королева» из коллекции «Алиса в стране чудес», золото, титан, бриллианты, лунные камни, родолиты, Михаил Милютин Колье, золото, бриллианты, гидротермальные изумруды, эмаль, Михаил Милютин Кольцо «Императорское величие», золото, рубин (Мозамбик), бриллианты, Maxim Demidov Кольцо, золото, морской жемчуг, бриллианты, Осипов Кольцо «Королевство лета», золото, тсаворит (Танзания), бриллианты, Maxim Demidov

Российский антикварный салон работает с 27 ноября по 1 декабря.

Нина Спиридонова