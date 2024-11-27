Россия напомнила Греции о запрете реэкспорта С-300 без согласия

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не получала от властей Греции запросов на реэкспорт российской военной продукции в Армению через Грецию. Так она прокомментировала публикации греческих СМИ о планах Греции передать Армении зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитно-ракетные комплексы С-300

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Зенитно-ракетные комплексы С-300

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Хотели бы напомнить о необходимости неукоснительного соблюдения положений двусторонних межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и поставки продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года»,— сказала госпожа Захарова в ходе брифинга. Она подчеркнула, что эти соглашения запрещают реэкспорт российской военной техники без согласия Москвы. Запись ее выступления доступна на странице ведомства в «ВКонтакте».

Накануне портал Enikos сообщил, что Греция планирует передать Армении российские системы ПВО С-300 и две другие военные системы, которые будут заменены на израильские. В публикации отмечалось, что усиление обороны Армении — это не только греческая инициатива, а «продукт сотрудничества с Францией», которая также намерена внести свой вклад в вооружение страны.

В декабре 2023 года Армения и Греция подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве двух стран. В марте 2024 года глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины будут сотрудничать с Ереваном «с учетом уроков, извлеченных из конфликта в Нагорном Карабахе».