Акции Aston Martin упали на 9% после очередного ухудшения прогноза

Британская автокомпания Aston Martin ухудшила прогноз по прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2024 год: теперь компания ожидает, что она составит от £270 млн ($341 млн) до £280 млн ($354 млн). В сентябре компания уже ухудшала прогноз, заявив, что годовая прибыль будет чуть ниже прошлогодней, составившей £305 млн ($385 млн). Сегодня, 27 ноября, акции Aston Martin упали более чем на 9%, до минимума за два года. Позже они несколько выросли, оставаясь притом на 5% ниже, чем на торгах днем ранее.

Среди причин снижения прибыли компания назвала задержку поставок новых автомобилей Valiant, которых до конца года из-за этого будет продано меньше. Каждый из автомобилей стоит около £2 млн ($2,5 млн). Также Aston Martin объявила об очередном привлечении акционерного капитала — компания выпустила акции на £111 млн ($140 млн). Кроме того, компания привлечет еще £100 млн ($126 млн) за счет кредитов.

Со снижением продаж сталкивается большинство европейских автопроизводителей, включая бренды класса люкс. Это связано со снижением спроса из-за инфляции и макроэкономической неопределенности, с усилением конкуренции со стороны китайских компаний и т. д.

Яна Рождественская