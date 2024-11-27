«Европа становится с каждым днем все дальше»

Комиссары приступают к работе, Европарламент окончательно утвердил новый состав Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен сохранила за собой пост председателя, вопросами внешней политики отныне займется экс-премьер Эстонии и активная сторонница поддержки Украины Кая Каллас, МВД России в свое время объявляло ее в розыск. Также в ЕС появляется новая штатная единица — некий аналог министра обороны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ЕС еще больше отдаляется от Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

27 европейских комиссаров приступают к работе, Европарламент их утвердил. Никаких сюрпризов на этот счет не ожидалось. Однако момент по-своему важный, поскольку в формировании исполнительных органов власти ЕС поставлена точка. Собственно, из нового состава Европейской комиссии в России наиболее известна Урсула фон дер Ляйен, которая сохранила за собой пост председателя. А также экс-премьер Эстонии Кая Каллас, она сменит левого социалиста Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы Евросоюза. Еще нужно обратить внимание на то, что комиссаром ЕС по обороне стал представитель Литвы Андрюс Кубилюс. Это новая штатная единица, раньше такого не было.

Причина подобных изменений понятна: угроза с Востока. Сама председатель фон дер Ляйен на этом настояла. У себя на родине 67-летний Андрюс Кубилюс, инженер-физик по образованию, дважды занимал пост премьер-министра. Его называют другом Украины, и он является сторонником известного тезиса «хочешь мира, готовься к войне». Главный противник, понятно кто: Россия, которая, согласно многочисленным аналитическим прогнозам (естественно, западным), может напасть на Европу на исходе десятилетия. В свою очередь, Кае Каллас принадлежит фраза о том, что победа Украины — приоритет для всех, то есть для объединенной Европы. МВД России, помнится, объявляло ее в розыск, вроде бы по причине сноса советских памятников в Эстонии, естественно, когда она возглавляла правительство этой страны.

ЕС пытается наращивать мускулы и сжимать кулаки. Получается пока, честно говоря, не очень. Но рано или поздно все к этому придет. При этом сложно себе представить визит Каи Каллас в Российскую Федерацию и даже участие ее в какой-нибудь совместной конференции с представителями РФ. Понятно, что главное — это национальные правительства, а не бюрократический Евросоюз, который пребывает в перманентном кризисе. Тем не менее тенденция налицо: развод продолжается, и Европа становится все дальше с каждым днем.

Еще нужно отметить, что восточная часть Старого Света, то есть те, кто состоял в Советском блоке, очень не хотят туда возвращаться. И именно они, как принято считать, в ближайшее время будут задавать тон на континенте. Почему? Потому что так называемые страны-лидеры не поспевают за временем, погрязли в левых идеях и не могут адекватно реагировать на происходящее. Но и они уже пытаются перестраиваться. Почему Восточная Европа оперативно реагирует? Потому что, как было только что сказано, там не хотят в СССР. Как бы то ни было, Россия и Европа все дальше друг от друга. Может быть, кто-то этому и порадуется. А кто-то захочет задаться вопросом: насколько нас ждут, например, на Востоке или на Юге? Впрочем, к европейским комиссарам это отношения не имеет.

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