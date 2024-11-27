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Коммерсантъ FM
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МЧС привлекло психологов для работы с водителями в пробке на «Верхнем Ларсе»

Сотрудники МЧС развернули пункты обогрева у автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Из-за ухудшения погодных условий в Северной Осетии на участке Владикавказ--Ларс запрещено движения автомобилей.

«На выезде из России развернуты пункты обогрева. Здесь водители и пассажиры могут отдохнуть, зарядить гаджеты и согреться чаем»,— сказано в сообщении ведомства в Telegram. На месте также работают психологи МЧС.

25 ноября вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев рассказал, что из-за непогоды в электронной очереди на пункте пропуска «Верхний Ларс» ожидают около 1,1 тыс. грузовых автомобилей. Сначала движение было ограничено только для грузовиков, затем его приостановили для всех видов транспорта.

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