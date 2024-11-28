В 2024 году зарплаты кассиров в Татарстане выросли на 15%, до 67 тыс. рублей

По итогам 2024 года в Татарстане предлагаемая зарплата кассирам увеличилась на 15% и составила 67 тыс. руб. Об этом сообщили в исследовании сервиса Superjob.

Кассиры вошли в число профессий, востребованных в ритейле. В топ также попали продавцы-консультанты и администраторы магазинов. За год количество вакансий в розничной торговле увеличилось на 8%.

По данным исследования, максимальная зарплата у продавца-консультанта составила 75 тыс. руб., в среднем прирост к доходу составил 6%. Будущему администратору магазина максимально предлагают 100 тыс. руб., средний прирост к зарплате составил 4%.

Диана Соловьёва