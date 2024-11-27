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«Нефтехимик» заключил контракт с Кириллом Петровым

Нижнекамский клуб «Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Кириллом Петровом. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано до конца сезона и является односторонним. Ранее Кирилл Петров выступал за московский клуб Всероссийской хоккейной лиги «Юнисон», с которым расторг контракт по взаимному согласию.

Хоккеист также играл за казанский «Ак Барс», ханты-мансийскую «Югру», ЦСКА, омский «Авангард» и хабаровский «Амур». В составе «Ак Барса» Кирилл Петров дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2008 и 2009 годах.

Как сообщил «Чемпионат», «Нефтехимик» поместил защитника Богдана Киселевича в список отказов. В этом сезоне хоккеист провел 25 матчей.

Диана Соловьёва

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