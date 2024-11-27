Отсидевший 13 лет и признанный невиновным немец требует компенсацию €750 тысяч

Манфред Гендицкий потребовал у властей федеральной земли Бавария компенсацию за материальный ущерб в размере €750 тыс. Его в 2022 году оправдали по делу об убийстве спустя тринадцать с половиной лет заключения и уже выплатили €368 тыс. компенсации, передает Bild.

В 2010 году окружной суд Мюнхена приговорил Манфреда Гендицкого к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве пожилой женщины. Он был управляющим в доме, где та проживала. Присяжные сочли Манфреда Гендицкого виновным, согласившись с обвинением, которое утверждало, что он после ссоры ударил женщину и утопил в ванной. Позднее эксперты пришли к выводу, что она погибла в результате несчастного случая.

В 2022 году Манфреда Гендицкого освободили и выплатили ему по €75 за каждый из 4916 дней заключения. Однако он считает, что выплата не покрыла всего ущерба.