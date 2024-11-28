В Татарстане за последние два года количество вакансий выросло в 1,6 раза. Об этом сообщили в исследовании сервиса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 2 года число вакансий выросло в 1,6 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане за 2 года число вакансий выросло в 1,6 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в Татарстане спрос на персонал остался практически на том же уровне, увеличившись на 2%.

В топ-3 отраслей с наибольшим числом вакансий вошли ритейл, производство, строительство. В ритейле самым востребованным персоналом стали продавцы-консультанты, кассиры, администраторы магазинов. За год число вакансий в этой сфере увеличилось на 8%.

Самыми востребованными профессиями на производстве стали квалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, мастера цехов/участков работ. Количество предложений увеличилось на 3%.

В сфере строительства больше всех нужны квалифицированные рабочие, машинисты спецтехники и инженерно-технические работники. Число вакансий за год выросло на 5%.

Больше всего работодателям республики нужны квалифицированные рабочие, водители, продавцы и кассиры.

Диана Соловьёва