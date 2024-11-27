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Коммерсантъ FM
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«Каждый второй считает, что застройщик неверно указал класс своего проекта»

Светлана Бардина — о классификации новостроек

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, на что люди обращают внимание при покупке жилья.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Классификация жилья у многих клиентов новостроек зачастую вызывает вопросы. Но при подборе нового жилья большинство потенциальных клиентов (более 80%) интересуются классом домов. При этом каждый второй считает, что застройщик неверно указал класс своего проекта. Такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного Urban Grade и компанией «Бест-Новострой». При этом только 14% покупателей интересуются исключительно планировкой квартиры и ценой. Еще 4% хотят, чтобы класс жилого комплекса подтверждался авторитетным агентством или государством.

Согласно опросу, менее 5% покупателей уверенно ориентируются в качественных характеристиках разных классов. Подавляющее же большинство пытались изучить вопрос самостоятельно, но отметили, что сложно разобраться в многочисленных нюансах. Еще 12% признались, что не имеют представления о классификации новостроек. И лишь 6% доверяют профессиональной сертификации жилья, а не классу, который девелопер присваивает своему проекту. Ошибочное указание класса жилого проекта, отмечают эксперты, вводит покупателя в заблуждение, и в итоге клиент может принять решение о выходе на сделку по покупке совсем не того жилья, которое ему хотелось. Так, 47% признались, что сталкивались с несоответствием заявленного застройщиком класса фактическим качественным характеристикам жилого комплекса, но не смогли точно сказать, в чем причина. Четверть респондентов ответили, что не могут оценить соответствие класса и качества ЖК самостоятельно. Еще 11% отметили, что класс новостройки их вообще не волнует.

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