В Уфе подорожал проезд в автобусах из Сипайлово в Черниковку

Уфимский перевозчик «Арбат+» увеличил до 45 руб. стоимость проезда в автобусах маршрута №210, следующих от оздоровительного комплекса «Сипайловский» до школы №75 (в микрорайоне Черниковка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба мэрии, новая цена будет действовать как при оплате наличными, так и безналичным способом и транспортной картой «Алга». Повышение цен в администрации связывают с подорожанием запчастей, ГСМ, услуг автосервисов и лизинговых платежей.

В конце октября «Арбат+» повысил до 45 руб. плату за проезд на маршрутах №221 («Шакша — Колхозный рынок») и №225 («Шакша-2 — ТРЦ "Планета"»).

ООО «Арбат+» зарегистрировано в 2002 году. Компанией с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Сергей Белов. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка перевозчика составила 22 млн руб., прибыль была нулевой.

Идэль Гумеров