Донские волонтеры очистили от мусора более 300 км берегов рек за полгода

Волонтеры в Ростовской области очистили от мусора на берегах водных объектов около 302 км территории в рамках Всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона в своем Telegram-канале.

Акция проходила с апреля по ноябрь. За этот период в экологических субботниках приняли участие более 6,7 тыс. жителей региона.

В частности, была проведена уборка берегов Дона, Темерника, Чира, Азовки, Северского Донца, Загисты, Глубокой, Миуса, Кагальника, Сала и других. Также волонтеры приводили в порядок участки береговых линий Таганрогского залива и Цимлянского водохранилища.

Анастасия Казуков