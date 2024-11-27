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Коммерсантъ FM
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«Топом аукциона следует признать полотно Олега Целкова»

Дмитрий Буткевич — об осенних торгах дома Vladey

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы будут представлены в рамках аукциона.

Фото: Vladey

Фото: Vladey

В четверг, 28 ноября, в 19:00 начнется большой вечерний аукцион российского искусства, который проводит дом Vladey. Кстати, предаукционная выставка пока еще открыта для посещения в Сандуновском «дворце» на Неглинной. Так вышло, что я там еще не был, в аукционном пространстве, но в банях этих бывать приходилось.

Дам слово своему старинному приятелю, основателю Vladey Владимиру Овчаренко: «Дом традиционно в ноябре проводит осенние торги. Мы являемся барометром арт-рынка современного искусства, все коллеги, художники, коллекционеры, конечно, с вниманием относятся, наблюдают, анализируют эти торги и потом на эти цифры полгода по крайней мере ориентируются».

Конечно, топом аукциона следует признать полотно Олега Целкова «Ребенок с шариком» 1988 года. Эстимейт лота составил €300-400 тыс. Специалисты называют «ребенка» одной из самых ярких и лиричных картин русско-французского художника. Автор по-новому воплотил на холсте свой излюбленный образ, который впервые появился еще в 1957 году — «Мальчика с воздушными шариками» в свое время приобрел в коллекцию Георгий Костаки.

Также среди топ-лотов «Натюрморт с водкой» Леонида Пурыгина с оценкой €40-60 тыс., скульптуры Эрнста Неизвестного и Бориса Орлова. Работами лучших своих периодов представлены нонконформисты: от Петра Беленка («Момент» с оценкой в €20-25 тыс.) до Элия Белютина («Майя», €8-10 тыс.), от Вадима Сидура (рисунок фломастерами, оценка €6-8 тыс.) до Анатолия Зверева (стоит выделить работу начала 1960-х «Богоматерь с младенцем», где изображены жена Людмила Назарова и сын Миша, €5-7 тыс.).

Советская фотография, московские концептуалисты и ленинградские «Новые художники» — Сергей Бугаев (Африка), Олег Котельников и Инал Савченков (эстимейт €6-8 тыс). — это также часть собрания осеннего аукциона Vladey.

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