В Ростовской области будет создан совет по вопросам промышленности

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь инициировал создание в регионе координационного совета по вопросам развития промышленности. Как сообщает «Интерфакс», первое заседание пройдет 3 декабря на площадке «Роствертола».

Представители правительства намерены выслушать предложения руководителей крупных предприятий по взаимодействию с органами власти.

Юрий Слюсарь отметил, что региону необходимо брать пример с других субъектов федерации, достигших успеха в привлечении инвестиций. В качестве примера он привел Республику Татарстан, в которой на ОЭЗ «Алабуга» выпускаются БПЛА «Герань».

Дмитрий Ковалевский