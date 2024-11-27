На северо-западе Челябинска легковой автомобиль врезался в автобус №2

В Челябинске человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием городского автобуса и легкового автомобиля. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба городского управления ГАИ.

ДТП случилось 27 ноября в 14:30 на улице Татищева рядом с микрорайоном Парковый-2. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус ЛиАЗ, который следовал по маршруту №2. Общественным транспортом управлял 48-летний водитель.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.