В 2024 году в Татарстане выявили более 1,2 тыс. случаев заболевания коклюшем

По итогам 2024 года в Татарстане зарегистрировали более 1,2 тыс. случаем заражения коклюшем, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

Любовь Авдонина уточнила, что основная доля заболеваемости (82%) пришлась на январь–май 2024 года. После мая ситуация с заболеванием стабилизировалась. В ноябре выявили только 8 случаев заражения коклюшем. По мнению замруководителя Роспотребнадзора Татарстана, на ситуацию повлияла проведенная вакцинация.

В этом году в республике планируют привить детей 6–7 лет, у которых уже ослаблен иммунитет от прививки, поставленной в раннем детстве. Сейчас от коклюша в этой возрастной группе привили уже 72%.

Диана Соловьёва