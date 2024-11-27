Челябинку обвинили в получении маткапитала на двух нерожденных детей

В Челябинске сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму 2,5 млн руб. в отношении «представительницы этнической группы». Она обвиняется в незаконном получении материнского капитала и детских пособий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, 29-летняя горожанка «с корыстной целью» предоставила в органы социальной защиты ложные сведения о рождении двух детей на дому. В результате она получила материнский капитал и другие пособия по уходу за несуществующими детьми, считает полиция. Кроме того, по данным сотрудников МВД, для получения выплат за рождение третьего ребенка она оформила ипотечный кредит и обратилась к уполномоченному оператору государственной поддержки для погашения кредитных обязательств. Общий размер причиненного бюджету РФ ущерба оценивается в 2,5 млн руб.

Уголовное дело, возбужденное отделом полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в районную прокуратуру района с обвинительным заключением.