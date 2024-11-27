Средний срок автокредита в Челябинской области вырос на пять месяцев

В октябре средний срок автокредита в Челябинской области составил 5,67 года, что на 7,6% больше, чем в сентябре. Период, на который выдают заем на автомобиль, увеличился примерно на пять месяцев. В среднем по стране похожий показатель — +7,9% к предыдущему месяцу, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Наибольший средний срок автокредитов в регионах России в октябре 2024 года был отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе (5,84 года), Тюменской области (5,8 года), Пермском (5,77) и Краснодарском (5,77) краях, а также в Волгоградской области (5,76). Наименьший показатель продемонстрировали Москва (5,23), Санкт-Петербург (5,32), Республика Крым (5,36), Московская область (5,39) и Республика Татарстан (5,4). Как отмечают в НБКИ, сейчас срок автокредита увеличивается из-за высокого среднего чека на рынке машин, так как в этом случае уменьшается сумма ежемесячного платежа.

Виталина Ярховска