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После аварии на Арбинских сооружениях водоснабжение в Кургане восстановлено

В Кургане восстановлено водоснабжение домов после аварии, случившейся на Арбинских сооружениях сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Об аварии из-за лопнувшей прокладки на задвижке большого диаметра на сооружениях поставщик воды проинформировал жителей города с утра 27 ноября. Вскоре мэрия со ссылкой на региональный департамент социальной политики сообщила, что из-за отсутствия водоснабжения школы Кургана проведут занятия в дистанционном режиме, а детские сады работать не будут.

Областная прокуратура решила провести проверку ЧП. Начальнику надзорного ведомства Кургана дали поручение оценить соблюдение требований законодательства при оказании населению услуг ЖКХ. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для восстановления прав граждан. АО «Водный союз» провело земляные работы, в которых участвовали 20 специалистов и пять единиц спецтехники. После обеда последствия аварии устранили.

Виталина Ярховска

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