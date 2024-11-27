Число погибших при обстреле Новой Каховки выросло до пяти

В Новой Каховке Херсонской области число жертв обстрела автобуса выросло с четырех до пяти, сообщил глава города Виталий Гура. В результате атаки пострадал 21 человек. Обстрел произошел накануне, 26 ноября. Для атаки на автобус ВСУ использовались минометы калибра 120 мм. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«На данный момент 26 пострадавших, в том числе 5 погибших»,— сказал господин Гура в беседе с «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, среди пострадавших — дети 2007 и 2011 года рождения. Они вместе с восемью ранеными взрослыми были переведены на амбулаторное лечение. Четверо пострадавших находятся в Новокаховской центральной городской больнице, еще семерых перевезли для лечения в Геническ.

Вчера, 26 ноября, ВСУ повторно атаковали место обстрела автобуса в Новой Каховке, где в тот момент находились оперативные службы для помощи пострадавшим. Для повторной атаки украинские военные использовали дроны. В тот же день украинские беспилотники атаковали автомобили руководства Новокаховского округа. При покушении никто не пострадал.