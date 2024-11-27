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Коммерсантъ FM
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В Улан-Удэ с 2025 года начнут взимать туристический налог

Депутаты городского совета Улан-Удэ приняли решение о введении туристического налога, который будет взиматься с гостиниц с 2025 года. Как сообщила пресс-служба горсовета, первоначально ставка налога составит 1% стоимости проживания гостя в номере за сутки (но не менее 100 руб.). В дальнейшем ставка налога будет постепенно повышаться и достигнет максимального значения (5%) в 2030 году.

Фото: Горсовет Улан-Удэ

Фото: Горсовет Улан-Удэ

В сообщении отмечается, что введение туристического налога «станет важным шагом развития туризма в Улан-Удэ», а собранные средства «будут использованы для улучшения инфраструктуры города и создания комфортных условий для туристов». В апреле—сентябре 2025 года налог будет взиматься в экспериментальном режиме. Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города составит за это время 10 млн руб.

Постановление горсовета также определяет десять категорий льготников, которые будут освобождены от уплаты налога. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные некоторыми государственными знаками, инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, несовершеннолетние граждане, а также жители Республики Бурятия.

Влад Никифоров, Иркутск

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