В Челябинске две многоэтажки остались без воды из-за прорыва водовода

На северо-западе Челябинска произошла очередная коммунальная авария. Без воды остались жители двух многоэтажных домов на улице Захаренко, сообщает пресс-служба мэрии.

Днем 27 ноября произошла течь из водовода в Курчатовском районе. Для ее устранения отключено водоснабжение домов №11 и №11 Б на улице Захаренко. Аварийная бригада муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» приступила к устранению повреждения.

Для обеспечения челябинцев водой с 15 часов во дворе дома №11 будет установлена питьевая бочка. Кроме того, переведен в бесплатный режим водомат по адресу: улица Захаренко, 11Г.