В Сургуте скончалась экс-депутат и основатель медцентра Наталья Пархомович
В Сургуте в возрасте 58 лет скончалась депутат IV созыва городской думы и основатель одного из первых медицинских центров в городе «Наджа» Наталья Пархомович. Заседание думы Сургута началось с минуты молчания в память о ней, сообщили в Telegram-канале гордумы.
Наталья Пархомович
Фото: сайт думы Сургута
«Сегодня клиника ”Наджа” известна не только в Сургуте, но и далеко за его пределами. Дело матери продолжает ее сын – Павел Пархомович. Депутаты и аппарат Думы города выражают соболезнование родным и близким Натальи Викторовны»,— говорится в сообщении.
Наталья Пархомович окончила Тюменский государственный университет (ТюмГУ) по специальности «Лечебное дело» в 1989 году, в 1992 году окончила ординатуру по специальности «Нервные болезни». В 2002 году она окончила Московский Всероссийский заочный финансово- экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 1993 года работала директором медицинского центра «Наджа».