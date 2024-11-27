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В Сургуте скончалась экс-депутат и основатель медцентра Наталья Пархомович

В Сургуте в возрасте 58 лет скончалась депутат IV созыва городской думы и основатель одного из первых медицинских центров в городе «Наджа» Наталья Пархомович. Заседание думы Сургута началось с минуты молчания в память о ней, сообщили в Telegram-канале гордумы.

Наталья Пархомович

Наталья Пархомович

Фото: сайт думы Сургута

Наталья Пархомович

Фото: сайт думы Сургута

«Сегодня клиника ”Наджа” известна не только в Сургуте, но и далеко за его пределами. Дело матери продолжает ее сын – Павел Пархомович. Депутаты и аппарат Думы города выражают соболезнование родным и близким Натальи Викторовны»,— говорится в сообщении.

Наталья Пархомович окончила Тюменский государственный университет (ТюмГУ) по специальности «Лечебное дело» в 1989 году, в 1992 году окончила ординатуру по специальности «Нервные болезни». В 2002 году она окончила Московский Всероссийский заочный финансово- экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 1993 года работала директором медицинского центра «Наджа».

Анна Капустина

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