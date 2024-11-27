Суд в Уфе оштрафовал адвоката за мошенничество
Кировский районный суд Уфы признал 28-летнего адвоката Альберта Гильманова виновным в мошенничестве в значительном размере и оштрафовал на 120 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, с 2021 по 2023 годы две уфимки обратились к адвокату за юридической помощью для признания их банкротами. Альберт Гильманов, отметили в ведомстве, получал от них деньги, но свои обязательства не выполнял.
На этапе следствия юрист признал свою вину и полностью возместил ущерб, сообщили в УФСБ.