Суд в Уфе оштрафовал адвоката за мошенничество

Кировский районный суд Уфы признал 28-летнего адвоката Альберта Гильманова виновным в мошенничестве в значительном размере и оштрафовал на 120 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, с 2021 по 2023 годы две уфимки обратились к адвокату за юридической помощью для признания их банкротами. Альберт Гильманов, отметили в ведомстве, получал от них деньги, но свои обязательства не выполнял.

На этапе следствия юрист признал свою вину и полностью возместил ущерб, сообщили в УФСБ.

Майя Иванова