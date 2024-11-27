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Коммерсантъ FM
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Парламент Забайкалья ввел запрет на продажу алкоголя в День Победы

Депутаты заксобрания Забайкалья приняли законопроект о полном запрете розничной продажи алкоголя на территории края в День Победы. Ранее 9 мая такие ограничения действовали только в местах проведения общественных мероприятий. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, за принятие законопроекта, инициированного губернатором Александром Осиповым, проголосовал 31 депутат, трое воздержались.

«Запрет должен повысить уровень общественного порядка, повлиять на уважительное отношение к великой дате. Кроме того, повлияет на дальнейшее снижение потребления алкоголя в регионе. Аналогичные правила действуют уже в пяти регионах России»,— говорится в сообщении замруководителя региональной службы по тарифам (РСТ) Ольга Макарова.

По информации РСТ Забайкалья, в настоящее время в нескольких регионах страны действуют различные ограничения на продажу алкоголя. В Забайкалье запрет, помимо 9 мая, распространяется еще на семь дат, в том числе День защиты детей, День молодежи, День знаний и другие праздничные дни.

Влад Никифоров, Иркутск

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