Уральский девелопер удостоен золотого знака «Надежный застройщик» седьмой год подряд

Награда вручена на Всероссийском Саммите застройщиков и производителей строительных ресурсов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГМК-Застройщик Фото: Пресс-служба УГМК-Застройщик

На курорте Манжерок в Республике Алтай состоялась ежегодная церемония вручения золотого знака «Надежный застройщик». На торжественном мероприятии номинантами общественной награды стали 122 российских девелопера. Среди них - «УГМК-Застройщик», ставший единственным в Свердловской области обладателем этого престижного знака 7-ой год подряд. В его портфеле ряд знаковых проектов, знакомых екатеринбуржцам и гостям города: самый высокий небоскреб за пределами Москвы и Санкт-Петербурга «Башня Исеть», ЖК «Макаровский» и «Нагорный», «Никольский» и клубный дом «На Хохрякова», жилой район «Изумрудный бор» и др.

Представители Фонда развития механизмов гражданского общества (РМГК), реализуют некоммерческий проект с 2014 года. Они отмечают, что для присвоения звания «Надежный застройщик» застройщики проходят проверку в два этапа. На первом - независимые эксперты проверяют работу отделов продаж и документацию новостроек на соответствие действующему законодательству. Для этого они используют метод «тайного покупателя». Уже на втором этапе исследования отправляют запросы в региональные органы власти, в чью компетенцию входят контроль и надзор за жилищным строительством. После того, как получены подтверждения об отсутствии претензий со стороны государственных органов и покупателей, фонд удостаивает лучших знаком. Такая награда входит в число самых престижных наград строительной отрасли.

— Для нас получение знака – важное событие. Это прежде всего отклик, обратная связь от профессионального и экспертного сообщества, — отмечает коммерческий директор «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова. — К тому же, это не просто символ, знак является результатом работы нашей команды, основанной на принципах честности, прозрачности и высокого качества. Мы понимаем, что строительство — это не только возведение зданий, для нас это создание первоклассной среды для жизни людей.

Застройщики: ООО «СЗ «УГМК-ЕКАТЕРИНБУРГ», ООО «СЗ «УГМК-КОСМОНАВТОВ 108», АО «СЗ «УГМК-МАКАРОВСКИЙ», ООО «СЗ УГМК-НАГОРНЫЙ» Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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