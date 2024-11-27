Суд оштрафовал подрядчика за срыв сроков капремонта сельского дома культуры

После вмешательства прокуратуры Семикаракорского района подрядчика привлекли к ответственности за несоблюдение сроков ремонта дома культуры в хуторе Костылевка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа, не приводя название исполнителя.

Согласно данным сервиса госзакупок, контракт был заключен администрацией Сусатского сельского поселения с краснодарским ООО «Мастер Констракшн» Летом этого года администрация муниципалитета сообщала, что на капремонт здания ДК в рамках нацпроекта «Культура» было выделены 6 млн руб., из которых почти 5 млн руб. — средства федерального бюджета.

Кубанская компания не смогла вовремя выполнить работы. Директору организации внесено представление, кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры и оштрафовал подрядчика на 230 тыс. руб. по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Дмитрий Ковалевский