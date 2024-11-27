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В Аргаяшском районе из-за хрупкого льда погиб рыбак

Спасатели в Аргаяшском районе Челябинской области завершили поиски пропавшего рыбака. Его тело нашли в озере Аргази. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

В полицию обратился очевидец, который видел машину рыбака, оставленную на сутки на берегу. Спасатели на озере обнаружили вмерзшие в лед личные вещи рыбака и снасти. Следы вокруг указывали, что лед под пострадавшим раскололся, из-за чего он упал в воду.

Тело рыбака было передано полиции.

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