Жителя Казани осудят после смерти рабочего от удара корнем дерева

В Казани местный житель предстанет перед судом, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Татарстана.

По версии следствия, 2 сентября казанец нанял рабочих, чтобы спилить дерево на своем участке. Житель Казани привязал к корню дерева трос и протянул его к автомобилю. Мужчина, сев за руль машины, начал движение. Корень дерева вылетел из земли и ударил одного из рабочих. Нанятый работник держал трос, чтобы тот не задел надворные постройки. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва