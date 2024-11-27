В Караидельском районе нашли тело утонувшего велосипедиста

Сегодня днем водолазы достали из воды тело 59-летнего жителя села Караидель, который 24 ноября пытался переехать реку на велосипеде. Лед треснул, и мужчина ушел под воду в 100 м от берега, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Очевидцы пытались спасти пострадавшего, но один из них тоже провалился под лед. Его вытащили и увезли в больницу. На следующий день спасатели достали велосипед.

Все эти дни собака погибшего по кличке Белка ждала своего хозяина на берегу, отметили в региональном МЧС.

В ведомстве добавили, что в октябре 2017 года погибший со своей супругой и другом переплавлялись в этом же месте через реку на лодке и перевернулись. Тогда выжил только он.

Майя Иванова