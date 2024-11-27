Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Коми подростков приговорили к воспитательной колонии по делу о теракте

Трое подростков в Коми приговорены к пяти годам воспитательной колонии за то, что сожгли радиовышку в Сыктывкаре и собирались поджечь одно из лесопромышленных предприятий. Уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») в прошлом году возбудило республиканское УФСБ. Абдугафур Ашуров, который, по версии следствия, был их куратором, приговорен к 12 годам лишения свободы.

Трое молодых людей были задержаны в октябре 2023 года после того, как сожгли радиовышку на территории Эжвинского района Сыктывкара. Среди них учащийся восьмого класса одной из школ города и двое студентов техникума. В ходе расследования выяснилось, что молодые люди планировали поджечь цистерны на Сыктывкарском ЛПК — одном из технологически опасных промышленных предприятий, которое производит бумагу, картон и другую продукцию из древесины.

Дело слушалось в 1-м Западном военном суде Санкт-Петербурга. Как сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов города, все трое обвиняемых были признаны виновными в покушении на теракт. «Группа была сформирована и действовала по поручениям через мессенджер Telegram,— пояснили в пресс-службе.— Виновным в содействии террористической деятельности признан куратор Абдугафур Ашуров. Ему назначено 12 лет лишения свободы. Три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима».

Дарья Шучалина, Сыктывкар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...