В Коми подростков приговорили к воспитательной колонии по делу о теракте

Трое подростков в Коми приговорены к пяти годам воспитательной колонии за то, что сожгли радиовышку в Сыктывкаре и собирались поджечь одно из лесопромышленных предприятий. Уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») в прошлом году возбудило республиканское УФСБ. Абдугафур Ашуров, который, по версии следствия, был их куратором, приговорен к 12 годам лишения свободы.

Трое молодых людей были задержаны в октябре 2023 года после того, как сожгли радиовышку на территории Эжвинского района Сыктывкара. Среди них учащийся восьмого класса одной из школ города и двое студентов техникума. В ходе расследования выяснилось, что молодые люди планировали поджечь цистерны на Сыктывкарском ЛПК — одном из технологически опасных промышленных предприятий, которое производит бумагу, картон и другую продукцию из древесины.

Дело слушалось в 1-м Западном военном суде Санкт-Петербурга. Как сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов города, все трое обвиняемых были признаны виновными в покушении на теракт. «Группа была сформирована и действовала по поручениям через мессенджер Telegram,— пояснили в пресс-службе.— Виновным в содействии террористической деятельности признан куратор Абдугафур Ашуров. Ему назначено 12 лет лишения свободы. Три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима».

Дарья Шучалина, Сыктывкар