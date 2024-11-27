«Последнее время Пеп Гвардиола излишне эмоционален»

Главной неожиданностью в первый день пятого тура Лиги чемпионов стала очередная осечка «Манчестер Сити». Британская команда сыграла вничью с голландским «Фейеноордом» (3:3), хотя вела по ходу встречи 3:0. В остальных матчах дня фавориты одержали победы. Стоит отметить успех «Баварии» против ПСЖ 1:0 и разгром «Спортинга» лондонским «Арсеналом» 5:1. Подобности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Molly Darlington, Reuters Фото: Molly Darlington, Reuters

После того как «Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд, все ждали возвращения команды Пепа Гвардиолы в домашнем противостоянии с «Фейеноордом». И британский клуб вроде как нашел свою игру. Эрлинг Холанн забил в концовке первого тайма с пенальти, а после перерыва норвежец оформил дубль, и вместе с Илкаем Гюндоганом они довели дело до весьма комфортного счета 3:0. На стадионе даже нашлись болельщики, которые начали покидать трибуны, но, как выяснилось, зря. Игроки «Фейеноорда» смогли совершить невозможное — гости забили «Сити» три мяча и сравняли счет. Комментатора Александра Елагина переполняли эмоции: «3:3! Друзья мои, мы с вами свидетели исторического момента!»

Стоит сказать, что среди клиентов «Лиги Ставок» нашлись те, кто заключил пари на ничейный исход. Да, их было немного, лишь 5% от всех, кто делал ставки на эту встречу, но в итоге именно они сорвали куш. После финального свистка казалось, что главному тренеру «Сити» потребуется вызывать карету скорой помощи. Последнее время Гвардиола вообще излишне эмоционален и очень остро реагирует на критику прессы. Кризис своей команды со стоимостью состава €1,26 млрд наставник объясняет так: «Просто верните мне моих игроков, и вы увидите! Трудно играть без четырех центральных защитников, без двух опорных полузащитников. Просто верните мне моих игроков, и вы увидите "Манчестер Сити"».

Еще одна неожиданность случилась в Лиссабоне. «Спортинг» уступил лондонскому «Арсеналу» с крупным счетом 1:5, хотя букмекеры не ждали разгрома. В «Лиге Ставок» коэффициенты, конечно, были в пользу «Арсенала», но с небольшой разницей. И тех, кто заключал пари на победу хозяев или ничью, можно было понять. Но после того, как португальский клуб покинул тренер Рубен Аморим, «Спортинг» сам на себя не похож. Все-таки некоторых людей сложно заменить, а иногда просто невозможно.

К сожалению, российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов к таким пока не относится. «Бавария» обыграла парижан в Мюнхене с минимальным счетом 1:0, и ошибка Сафонова в этом забитом мяче тоже есть, так как Матвей промахнулся мимо мяча кулаками. Но, несмотря на этот эпизод, Сафонов все равно сильнее первого вратаря ПСЖ итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Вне зависимости от флага и паспорта, Сафонов должен выиграть, он сильнее Доннаруммы, стабильнее и лучше играет ногами. А для Луиса Энрике очень важно, чтоб вратарь играл ногами. Доннарумма по сравнению с Сафоновым играет ими хуже».

Сегодня нас ждет продолжение пятого тура. Здесь будем следить за российским полузащитником «Монако» Александром Головиным. Он наверняка появится на поле в матче с «Бенфикой». Но в центре внимания, без сомнения, будет встреча «Ливерпуль»—«Реал» (Мадрид). Букмекеры считают фаворитом британский клуб. В «Лиге Ставок» успех хозяев можно взять с коэффициентом около 2, а победа «Реала» идет аж за 4. Но футбольный аналитик Константин Клещев считает, что команда Карло Анчелотти может удивить: «"Реал" вообще с "Ливерпулем" очень неплохие показатели имеет. Он выиграл семь матчей при всего лишь одной ничьей.

Вроде бы фаворит "Ливерпуль", он лидер Лиги чемпионов, но уж очень силен все же "Реал"».

Но как бы ни завершилась встреча «Ливерпуль»—«Реал», мы в любом случае увидим качественный футбол, где без забитых мячей точно не обойдется. Так что эту игру лучше не пропускать.