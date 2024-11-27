В Магнитогорске в ДТП с опрокидыванием погибла несовершеннолетняя

Поздним вечером 26 ноября 17-летняя жительница Магнитогорска погибла в результате ДТП с опрокидыванием, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, около 22:30 26 ноября 19-летний водитель ВАЗ 2109 двигался по грунтовой дороге около дома №3 по улице Любимая. Не справившись с управлением, он наехал на насыпь, и машина опрокинулась. В результате ДТП 17-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте. Все четверо находившихся в салоне не были пристегнуты.

Водитель скрылся с места аварии, в течение часа был установлен полицейскими. Стаж управления автомобилем у него составляет год и пять месяцев, ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством с технической неисправностью и иные нарушения ПДД.

Виталина Ярховска