В Кыштыме при пожаре в частном доме погиб человек

В Кыштыме во время тушения частного дома звено газодымозащитной службы обнаружило погибшего в пожаре 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ночью 26 ноября в Кыштыме загорелся частный дом. Могли взорваться два газовых баллона. Возгорание ликвидировали на площади 35 кв. м. На месте ЧП работали 17 человек и три единицы техники. Во время работы группы газодымозащитной службы на кухне обнаружен 49-летний человек без признаков жизни. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Виталина Ярховска