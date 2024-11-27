Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кыштыме при пожаре в частном доме погиб человек

В Кыштыме во время тушения частного дома звено газодымозащитной службы обнаружило погибшего в пожаре 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ночью 26 ноября в Кыштыме загорелся частный дом. Могли взорваться два газовых баллона. Возгорание ликвидировали на площади 35 кв. м. На месте ЧП работали 17 человек и три единицы техники. Во время работы группы газодымозащитной службы на кухне обнаружен 49-летний человек без признаков жизни. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...