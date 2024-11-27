Депутаты окончательно утвердили бюджет Петербурга на 2025-й и следующие два года

На пленарном заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 27 ноября окончательно утвердили бюджет города на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во втором чтении парламентарии рассмотрели и приняли 14 поправок. Большая часть из них направлена на увеличение расходов на развитие социальной сферы и повышение качества городской среды.

Плановые показатели на 2025 годы приняты следующие: доходы – 1,32 трлн рублей, расходы – 1,49 трлн рублей. Далее документ поступит на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект бюджета на 2025-й и следующие два года прошел второе чтение.

Татьяна Титаева