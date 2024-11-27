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Налоги по доходам на вклады в Свердловской области составили 1,8 млрд рублей

В Свердловской области уведомления об уплате налога на доход по вкладу свыше 1 млн руб. получили 51 тыс. жителей. Всего сумма начисленных налогов составила 1,8 млрд руб., сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Марина Рябова.

Налоги по доходам на вклады в Свердловской области составили 1,8 млрд рублей

Налоги по доходам на вклады в Свердловской области составили 1,8 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Налоги по доходам на вклады в Свердловской области составили 1,8 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Она отметила, что в этом году впервые облагается налогом категория физических лиц, у которых на банковских счетах лежит свыше 1 млн руб. Госпожа Рябова также добавила, что налогом облагается не сам вклад, а начисленные по нему проценты. Причем сумма дохода по таким вкладам должна составлять больше 150 тыс. руб.

Марина Рябова также отметила, что за 2023 года налогоплательщикам в Свердловской области, чей суммарный годовой доход превышает 5 млн руб., начислено около 400 млн руб., еще 415 млн руб. налогов приходится на доходы, которые не были удержаны налоговые агентами, 2 млн руб. — налоги с выигрышей в казино. В целом, жителям Свердловской области НДФЛ был начислен в размере 2,6 млрд руб. за 2023 год.

Анастасия Таначева

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