В Уфе хотят отдать под КРТ квартал между улицами имени Города Галле и Бессонова

Мэрия Уфы готовит постановление о комплексном развитии (КРТ) части квартала между проспектом Октября, улицами Бессонова, имени Города Галле и Комсомольской. Проект решения опубликован на сайте городской электронной газеты Ufaved.info. Документ планируется принять в первом квартале 2025 года, пояснили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации.

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На застройку территории площадью 3,5 га отводится семь лет. Предельная площадь жилищного строительства составит 61,4 тыс. кв. м. Перед застройкой необходимо будет снести 11 аварийных малоэтажных жилых домов, расположенных на улицах Электрификации и Железянцкой.

Девелоперу будет разрешена среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, размещение парковок, коммунальных сооружений, административных зданий, а также поликлиник и учреждений дошкольного и школьного образования. Кроме того, разрешается строительство офисных центров, магазинов, спортзалов и спортплощадок. Этажность многоквартирных жилых домов не ограничена.

Обязательства застройщика по минимальному объему инвестиций, наличию средств для расселения жильцов аварийных домов, а также передаче в муниципальную собственность объектов социальной инфраструктуры в проекте решения не прописаны.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, условия договора администрации с застройщиком будут определены в документации о торгах на право КРТ.

Идэль Гумеров