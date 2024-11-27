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Мобилизованный южноуралец осужден на 5,5 лет за полугодовое отсутствие в части

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор призванному в рамках частичной мобилизации военнослужащему, обвиняемому в самовольном оставлении части на полгода (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что младший сержант не прибыл из отпуска в установленный срок в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой народной республике. Мобилизованный более полугода уклонялся от службы и жил в Челябинской области до задержания военной полицией.

Приговор не вступил в законную силу.

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