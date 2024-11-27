Три жителя Нововоронежа стали победителями премии народного признания

В атомных городах определили победителей премии народного признания «Новые Cозидатели», которая объединила более 1300 участников из 31 города.

Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

В Москве прошла церемония награждения победителей премии, которым вручили дипломы и памятные статуэтки. Нововоронежским лидером стал инженер цеха обеспечивающих систем Нововоронежской АЭС Дмитрий Гуньков, второе место занял оператор реакторного отделения реакторного цеха №6 НВ АЭС Ярослав Чивилёв, замкнула тройку руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.

В 2022 году Дмитрий Гуньков организовал открытие отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в Нововоронеже и с тех пор является его неизменным руководителем. Также выступил с инициативой по открытию в городе пункта сбора помощи военнослужащим. Помимо этого, Дмитрий возглавляет молодежный совет фонда «АТР АЭС» - некоммерческой организации, содействующей развитию территорий расположения атомных станций.

Ярослав Чивилёв — молодой специалист, трудится на Нововоронежской АЭС чуть больше двух лет. Занимает должность заместителя председателя организации молодых атомщиков НВ АЭС, организует велопробеги, соревнования по пляжному волейболу, акцию «Три цвета — одна страна». Помимо этого, ведет факультативные занятия по общей физике для студентов Нововоронежского политехнического института. Под его руководством трое студентов НВПИ пишут научно-исследовательские работы.

Елена Булатова уже более 20 лет работает в Нововоронежском политехническом институте, филиале НИЯУ МИФИ. Под ее руководством в 2023 году произошло преобразование Нововоронежского политехнического колледжа в вуз, который сегодня является одним из главных поставщиков кадров для атомной станции и других предприятий «Росатома». Также Елена Булатова является депутатом Нововоронежской городской Думы, курируя направления работы с молодежью, образовательную, волонтерскую деятельность.

Победители были определены народным голосованием, участие в котором приняли более 125 тысяч жителей атомных городов. Цель конкурса - поощрить лучших представителей различных сфер деятельности, внесших весомый вклад в развитие атомградов. Инициатор проведения конкурса - союз «Атомные города».