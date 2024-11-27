Сочинские хирурги одновременно удалили злокачественные образование двух органов

В Сочи хирурги провели сложную комбинированную операцию, в ходе которой одновременно удалили злокачественные новообразования двух разных органов пациента: пищеварительного тракта и репродуктивной системы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Хирургическое вмешательство требовало не только опыта и навыков врачей, но и способности работать в команде. Операция прошла успешно. Выполнили все поставленные цели — удалили оба очага злокачественного новообразования, при этом сохранив органы и их физиологические функции»,— приводит господин Филиппов слова врача-онколога Артема Лобунцова.

Операцию провели специалисты сочинского Онкодиспансера №2. На восьмые сутки после операции пациента выписали из стационара. Отдельно министр отметил, что вмешательство провели без больших разрезов, что позволило серьезно уменьшить опасность развития послеоперационных осложнений у пациента. Также благодаря этому удалось минимизировать назначение обезболивающих препаратов. Организм пациента смог восстановиться быстрее.

Вячеслав Рыжков