В Уфе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации пыли

25 и 26 ноября в атмосферном воздухе в Уфе наблюдалась повышенное содержание пыли, следует из отчета Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромета).

25 ноября на стационарном посту наблюдения за загрязнением атмосферы в районе Городского дворца культуры было дважды зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации — в 3 и 5,2 раза.

На посту возле Красинского рынка содержание пыли превысило норму в 3,3 и 2,5 раза, на посту на улице Степана Злобина — в 1,1 и 2,3 раза.

На следующий день возле ГДК было выявлено превышение предельно допустимой концентрации пыли в 1,4 раза.

В Башгидромете сообщают о том, что 27 и 28 ноября сохранятся неблагоприятные метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Идэль Гумеров