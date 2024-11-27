Прокуратура потребовала дать отпуск военному из Бурятии после ранения на СВО

Военному из Бурятии не предоставили двухмесячный отпуск, назначенный врачами после получения ранения. Уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова направила обращение в прокуратуру гарнизона. Надзорное ведомство предписало устранить нарушение.

К омбудсмену в конце октября обратилась сестра военного. В августе в зоне специальной военной операции (СВО) тот получил осколочные ранения лица, бедра, голени, плеча и перелом руки. В военном госпитале после лечения мужчину признали ограниченно негодным к военной службе и дали заключение о необходимости предоставить отпуск на 60 дней. Как утверждает госпожа Жамбалова, командование войсковой части не приняло заключение военно-врачебной комиссии во внимание и направило военного к месту дислокации части.

Прокуратура установила нарушение законодательства и заявила о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей медицинской службой войсковой части, сообщила омбудсмен во «ВКонтакте». Командиру войсковой части внесено представление об устранении нарушения.