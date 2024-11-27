Ростовские таможенники отправили конфискованное авто на нужды СВО

Ростовские таможенники в Таганроге передали для нужд специальной военной операции (СВО) конфискованный автомобиль японской марки Nissan Primera. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По информации пресс-службы, бывший владелец авто оформил временный ввоз транспортного средства в июле 2023 года на таможенном посту Выборгской таможни. Однако в июле текущего года установленный срок допуска истек.

По решению суда автомобиль был конфискован в доход государства.

С начала 2024 года это седьмой факт передачи ростовскими таможенники конфискованных автомобилей на нужды СВО.

Анастасия Казуков