Мужчина с ножом угрожал бригаде скорой помощи в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с ножом, который угрожал бригаде скорой помощи в Санкт-Петербурге. На него надели наручники, затем доставили в отдел полиции, сообщили в Telegram-канале органа по Северо-Западному округу.

К росгвардейцам с жалобой на агрессивного прохожего обратился фельдшер скорой помощи. По его словам, около жилого дома злоумышленник с ножом угрожал медработникам применить холодное оружие.

Правонарушителя остановили на улице Руднева. Им оказался 46-летний мужчина. Он попытался скрыться, но росгвардейцы надели наручники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на складе Wildberies в Шушарах произошла поножовщина.

Татьяна Титаева