Мундеп из Петербурга предложил убрать детскую косметику с полок магазинов

Против продажи косметики для детей выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Он предложил запретить реализацию этой продукции, пишет RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Свою идею господин Ветров изложил в обращении на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Муниципальный депутат отметил, что огромные корпорации зарабатывают на детях, выпуская игрушки, одежду, гаджеты и другое. При этом сферу детской красоты считает более спорной отраслью.

Он убежден, что детская косметика прививает мальчикам и девочкам некие стандарты красоты и внешнего вида, детей приучают пользоваться дорогой косметикой, следовать определенному бытовому поведению. Все это, по мнению господина Ветрова, негативно влияет на психику несовершеннолетних, подталкивая к преждевременному ведению взрослой жизни.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский мундеп просит Минпросвещения вернуть оценки за поведение в школах.

Татьяна Титаева